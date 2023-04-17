Çin'de Beyaz Leylekler İçin Yapay Yuvalar İnşa Edildi
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Duluhe Sulak Alanı Doğa Koruma Sahası, nesli tükenmekte olan bir kuş türü olarak bilinen 60'tan fazla oryantal beyaz leylek çifti için 80 yapay yuva inşa etti.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Duluhe Sulak Alanı Doğa Koruma Sahası, nesli tükenmekte olan bir kuş türü olarak bilinen 60'tan fazla oryantal beyaz leylek çifti için 80 yapay yuva inşa etti.
Bu adım, türün üreme başarısını artırmayı ve nüfusunu genişletmeyi amaçlıyor.
Doğa koruma alanında 300'den fazla oryantal beyaz leylek yaşıyor.
Bu yıl yaklaşık 180 oryantal beyaz leyleğin yumurtadan çıkması bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hegang'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel