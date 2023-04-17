Çin'de Beyaz Leylekler İçin Yapay Yuvalar İnşa Edildi

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Duluhe Sulak Alanı Doğa Koruma Sahası, nesli tükenmekte olan bir kuş türü olarak bilinen 60'tan fazla oryantal beyaz leylek çifti için 80 yapay yuva inşa etti.