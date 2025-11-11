Haberler

Çin'de Bekarlar Günü Alışveriş Festivali İçin Yoğun Mesai

Çin'in e-ticaret ve lojistik şirketleri, her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilen 'Bekarlar Günü' alışveriş festivalinde ürünlerin satış, paketleme ve teslimatı için büyük bir yoğunluk içinde çalışıyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nantong kentinde bulunan bir nakliye şirketinin otomatik paket ayırma hattında çalışan işçiler, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Zhai Huiyong/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'de e-ticaret ve lojistik şirketleri, ülkenin her yıl 11 Kasım'da düzenlenen en büyük alışveriş festivali "Bekarlar Günü"nde ürünlerin satışını, paketlemesini ve teslimatını yapmak üzere yoğun mesai harcıyor.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentindeki Ouhai bölgesinde bulunan bir ağ teknolojisi şirketinde canlı yayında ayakkabıların tanıtımını yapan bir personel, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Liu Jili/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde canlı yayında elma tanıtımı yapan bir personel, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Çin Posta İdaresi şubesinde paketleri ayıran çalışanlar, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingzhou kentinde bulunan bir nakliye şirketinin paket ayırma hattında çalışan işçiler, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Wang Jilin/Xinhua)Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Tancheng ilçesinde canlı yayında kasımpatı tanıtımı yapan bir personel, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinin Changxing ilçesindeki bir nakliye şirketinin otomatik paket ayırma hattında çalışan işçiler, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Tan Yunfeng/Xinhua)Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinin Changxing ilçesindeki bir lojistik merkezinde çalışan işçiler, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Tan Yunfeng/Xinhua)Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinin Changxing ilçesindeki bir nakliye şirketinin otomatik paket ayırma hattında çalışan işçiler, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Tan Yunfeng/Xinhua)Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Çin Posta İdaresi şubesinde paketleri ayıran çalışanlar, 10 Kasım 2025. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

