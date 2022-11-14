Çin'de Batarya Üretimi Ekim'de Yüzde 98,1 Arttı

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan endüstri verileri, yeni enerjili araç (NEV) pazarındaki canlılık sayesinde ülkenin batarya kurulu gücünün Ekim 2022'de hızlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, geçen ay NEV'ler için batarya kurulu gücü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98,1 artışla toplam 30,5 gigavat-saate (GWH) ulaştı.

NEV'lere yaklaşık 10,8 GWh gücünde lityum demir fosfat (LiFePO4) bataryası monte edildi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 35,4 artışa ve aylık toplamın yüzde 55,2'sine tekabül ediyor.

Birliğe göre, Çin'in NEV pazarı Ekim ayında dikkate değer bir büyüme kaydetti. Ülkedeki NEV üretimi geçen ay, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,6 artışla 762.000 adede ulaşırken, NEV satışları bir önceki yıla göre yüzde 81,7 artışla 714.000 adede çıktı.