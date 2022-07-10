Çin'de Bankalar Arası Tahvil Piyasasında Yılın İlk Yarısında Borç Araçları Yoluyla 1 Trilyon Yuanın Üzerinde Fon Topland

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de finans dışı kurumlar, 2022'nin ilk yarısında bankalar arası tahvil piyasasında bulunan borç finansman araçları sayesinde topladığı fon miktarını artırdı. Ulusal Finans Piyasası Kurumsal Yatırımcıları Birliği verilerine göre, borç finansman araçları aracılığıyla elde edilen net finansman, 2022'nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 500 milyar yuan artışla yaklaşık 1,1 trilyon yuana (163,94 milyar ABD doları) ulaştı. Finansal olmayan kurumlar, bankalar arası tahvil piyasasında yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 4,73 trilyon yuan borç finansman araçları dağıttı.

Bankalar arası tahvil piyasası, yılın başından beri özel işletmelerin finansmanına yönelik desteği artırdı. Piyasa, 2022'nin ilk yarısında işletme fonlarını desteklemek ve borç yapılarını optimize etmek için Çinli büyük lojistik firmaları SF Express, Deppon Express, Yunda Express ve YTO Express'in 5 milyar yuanlık toplam borç finansman araçları dağıtımını destekledi. Borç finansman araçları arasında sermaye artırmak isteyen finansal olmayan işletmeler için kısa vadeli ticari senet, orta vadeli senet, tahsisli satış senedi ve süper kısa vadeli senet dahil olmak üzere çeşitli kıymetli evraklar bulunuyor.

Xinhua / Güncel