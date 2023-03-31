Çin'de Bank of China'nın eski yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin'in en büyük kamu bankalarından Bank of China'nın (BoC) şubatta görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liangı hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ulusal Denetleme Komisyonu ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komitesinden (MDİK) yapılan ortak açıklamada, Liu'nun, "parti disiplini ve kanunlara yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu şüphesiyle soruşturulduğu" belirtildi.

Açıklamada, iddialara dair detay verilmezken bu türden soruşturmalarda "disiplin ihlali" ve "kanun dışı davranış" ifadeleri, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Daha önce Çin Merkez Bankası (PBoC) ve İthalat-İhracat Bankasında (Eximbank) yöneticilik yapan 62 yaşındaki Liu, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında şimdiye dek hedef alınan en üst düzey isim oldu.

2018'de Bank of China'nın Genel Müdürü, 2019'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri olan Liu, şubatta ani bir kararla görevden alınmıştı.

Bank of China da konuyla ilgili açıklamasında, Liu'nun yerine yönetim kurulu başkanlığı ve parti sekterliğine daha önce Çin Ziraat Bankası ve Everbright Grubu'nda çalışan 51 yaşındaki Gı Hayciao'nun getirildiğini açıkladı.

Kamu bankaları ve varlık fonları hedefte

Ekim 2022'deki ayındaki ÇKP Ulusal Kongresinde MDİK yönetimin değişmesinin ardından soruşturmaların kamuya ait büyük bankalara ve varlık fonlarına uzanması dikkati çekiyor.

Çin Yatırım Şirketi, Çin Kalkınma Bankası, Çin Zirai Kalkınma Bankası, Everbright Grubu ve Çin Halk Sigorta Şirketi Grubu soruşturmalara konu olan gruplar arasında yer alıyor.

China Life Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Vang Bin, geçen yıl görevden alınmasının ardından ocak ayında rüşvet ve yurt dışı mevduatları gizlemek suçlamasıyla yargıya sevk edilirken Çin Halk Sigorta Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Luo Şi de şubat ayında görevden alınmıştı. Soruşturmada Everbright Varlık Yönetim Şirketi ve Guotai Junan Varlık Yönetim Şirketinden üst düzey yatırım bankacılarının adları geçmişti.

Öte yandan aralarında cep telefonu operatörü China Mobile ve petrol şirketi PetroChina'nın olduğu devlete ait 30 büyük sanayi şirketi, "yüksek kaliteli kalkınmayı baltalayan eylemler" nedeniyle soruşturuluyor.

Şi'nin iktidarında yolsuzluk soruşturmaları

Yolsuzlukla mücadele, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in 10 yıllık iktidarında en önem verdiği sorunların başında yer almış, bu dönemde onlarca üst düzey yetkili, yolsuzluk soruşturmalarıyla görevden alınmıştı.

Soruşturmalar, Şi'nin Çin kamuoyu nezdinde itibarını artırırken soruşturmaları parti içinde kendisine rakip gördüğü veya kendi çizgisine uymadığını düşündüğü kişileri elemek için kullandığı eleştirileri yapılmıştı.

Şi, ÇKP Ulusal Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada iş dünyası ile bağları olan parti kadrolarının ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek, yolsuzluk soruşturmalarının süreceğinin sinyalini vermişti.

Şi Cinping, konuşmasında, "Önde gelen konumlardaki parti kadrolarının çıkar gruplarının ve güçlü hiziplerin sözcüleri ve ajanları haline gelerek iş dünyasıyla suç birliği yapmasına 'dur' demeliyiz." ifadesini kullanmıştı.