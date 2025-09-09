Haberler

Çin'de Bank of China'nın Eski Başkan Yardımcısına Soruşturma

Güncelleme:
Bank of China'nın eski başkan yardımcısı Lin Jingzhen, parti disiplini ve yasaları ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma altına alındı. Soruşturma, Çin Komünist Partisi ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütülüyor.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ulusal ticari bankalarından Bank of China'nın eski başkan yardımcısı Lin Jingzhen hakkında, parti disiplini ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, Lin'in davasının Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
