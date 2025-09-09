Çin'de Bank of China'nın Eski Başkan Yardımcısına Soruşturma

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in önde gelen ulusal ticari bankalarından Bank of China'nın eski başkan yardımcısı Lin Jingzhen hakkında, parti disiplini ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, Lin'in davasının Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından soruşturulduğu belirtildi.