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Çin'de Bajiang köyünde çay kültürü etkinliği düzenlendi

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Sanjiang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Bajiang kasabasında çay kültürünü tanıtan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çay endüstrisinin gelişimi teşvik edildi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

LİUZHOU, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Sanjiang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Bajiang kasabasının Buyang köyünde çay kültürünü tanıtan iki günlük bir etkinlik Perşembe günü başladı. Etkinlik kapsamında yerel çay endüstrisinin yüksek kalitede gelişimini teşvik etmek amacıyla bahar çayı toplama töreni yapıldı, çay sanatı sergilendi, sözleşmeler imzalandı ve teknik alışveriş gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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