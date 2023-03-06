Çin'de Baharın Habercisi Kiraz Çiçekleri Açtı
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QUJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Qujing kentinde bulunan Malong ilçesinde 400 mu'dan (yaklaşık 26,7 hektar) fazla doğal alanı kaplayan kiraz çiçekleri görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
QUJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Qujing kentinde bulunan Malong ilçesinde 400 mu'dan (yaklaşık 26,7 hektar) fazla doğal alanı kaplayan kiraz çiçekleri görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel