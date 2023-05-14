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Çin'de Bahar Tarımı Yüksek Teknolojilerle Verimli Hale Geliyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gübre püskürtme işlemi için kullanılan insansız hava araçları, bu işlemi geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve düzgün şekilde yapıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gübre püskürtme işlemi için kullanılan insansız hava araçları, bu işlemi geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve düzgün şekilde yapıyor.

SES 1 (Çince): SHAO SHUAİ, insansız hava aracı operatörü:

"Bu, piyasadaki en son model insansız hava aracı türü. Yük kapasitesi 50 kilogram. Geleneksel püskürtücülerle karşılaştırıldığında, insansız hava araçları gübreleri daha yüksek verimlilikle püskürtüyor. Emilimi artırmak için gübreleri eşit şekilde püskürtebiliyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İnsansız Hava Aracı Güncel Haberler

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