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Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim Canlandı

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Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim Canlandı

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19 pandemisinin neden olduğu üç yıllık durgunluktan sonra manzarasının güzelliğiyle ünlü yerler, alışveriş merkezleri ve sinemalarda Bahar Festivali ziyaretçilerini çekmeye yönelik heyecanlı bir rekabet yeniden başladı.

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletindeki bir kayak merkezinde eğlenen insanlar, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19 pandemisinin neden olduğu üç yıllık durgunluktan sonra manzarasının güzelliğiyle ünlü yerler, alışveriş merkezleri ve sinemalarda Bahar Festivali ziyaretçilerini çekmeye yönelik heyecanlı bir rekabet yeniden başladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin ve Heilongjiang eyaletleri, buz ve kar seyahatlerinin altın döneminden yararlanmak için tüketim kuponu programları uygulamaya koydu.

Güneydeki Hainan eyaletinde gümrüksüz satış mağazaları ilgi çekici fiyatlarıyla yakın zamanda turist akınına uğradı.

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan insanlar, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir eğlence parkında eğlenen insanlar, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Haikou Riyue Plaza Gümrüksüz Satış Mağazası'nda alışveriş yapan insanlar, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Haikou Riyue Plaza Gümrüksüz Satış Mağazası'nda alışveriş yapan insanlar, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda bulunan Shandong eyaletindeki Qingdao'da okyanus temalı fener gösterisi görülüyor, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim CanlandıÇin'in doğusunda bulunan Shandong eyaletindeki Qingdao'da okyanus temalı fener gösterisini gezen insanlar, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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