Çin'de Bahar Festivali'yle Birlikte Tüketim Canlandı
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BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19 pandemisinin neden olduğu üç yıllık durgunluktan sonra manzarasının güzelliğiyle ünlü yerler, alışveriş merkezleri ve sinemalarda Bahar Festivali ziyaretçilerini çekmeye yönelik heyecanlı bir rekabet yeniden başladı.
BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Kovid-19 pandemisinin neden olduğu üç yıllık durgunluktan sonra manzarasının güzelliğiyle ünlü yerler, alışveriş merkezleri ve sinemalarda Bahar Festivali ziyaretçilerini çekmeye yönelik heyecanlı bir rekabet yeniden başladı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin ve Heilongjiang eyaletleri, buz ve kar seyahatlerinin altın döneminden yararlanmak için tüketim kuponu programları uygulamaya koydu.
Güneydeki Hainan eyaletinde gümrüksüz satış mağazaları ilgi çekici fiyatlarıyla yakın zamanda turist akınına uğradı.