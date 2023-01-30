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Çin'de Bahar Festivali Tatilinde Araç Kiralama Hizmetlerinde Büyük Artış Görüldü

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Çin'de Bahar Festivali Tatilinde Araç Kiralama Hizmetlerinde Büyük Artış Görüldü

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yakın zamanda sona eren Bahar Festivali tatili sırasında artan bölgeler arası seyahat sayesinde araç kiralama hizmetleri güçlü iş hacmi kaydetti.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yakın zamanda sona eren Bahar Festivali tatili sırasında artan bölgeler arası seyahat sayesinde araç kiralama hizmetleri güçlü iş hacmi kaydetti.

Yurtiçi araç hizmetleri devi CAR Inc., 2023 Bahar Festivali sırasında araç kiralama hizmetlerine yönelik talebin 2019'daki talebi aşarak söz konusu dönemdeki genel iş hacminin rekor düzeye çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Şirketin araçlarına yönelik ulusal ortalama kiralama oranı yüzde 90'a yaklaşırken şehirler arası siparişlerse geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 artış sergiledi.

CAR Inc.'in verilerine göre, seyahat eden gençlerin elektrikli araç tercihlerindeki artışla, Z Kuşağı'nın yeni enerjili araç siparişleri 2022'ye göre yaklaşık üç kat artış gösterdi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre bu yılki Bahar Festivali tatili sırasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla yurtiçinde 308 milyon seyahat gerçekleştirildi. Böylelikle seyahatlerde 2019 yılındaki yüzde 88,6'lık seviyeye doğru bir toparlanma görüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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