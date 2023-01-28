Çin'de Bahar Festivali Tatili Sona Ererken Seyahat Artışı Görüldü

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Bahar Festivali tatilinin sona ermesiyle birlikte, Çin'in karayolları, demiryolları ve havaalanları; aile toplantıları ve festival kutlamalarından dönen insanların akınına uğradı.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'deki Shenzhen Kuzey Tren İstasyonu'nda Bahar Festivali seyahat telaşı içinde trenlere binmeye hazırlanan yolcular, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Bahar Festivali tatilinin sona ermesiyle birlikte, Çin'in karayolları, demiryolları ve havaalanları; aile toplantıları ve festival kutlamalarından dönen insanların akınına uğradı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre ülkede, yedi günlük tatilin altıncı günü olan Perşembe günü, Çarşamba gününe göre yüzde 23,4 artışla 43,56 milyondan fazla yolcu seferi görüldü.

Sefer hacmi, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 85,9 arttı, ancak yine de 2019'daki pandemi öncesi seviyeye göre yüzde 46,9 daha düşük kaldı.

Toplamın yaklaşık 10,29 milyonu, yıllık yüzde 54,3 artışla tren seyahatlerinde gerçekleşti ve karayolu yolculuklarının sayısı yüzde 101,8 artışla 30,72 milyona ulaştı. Perşembe günü ayrıca uçak yolculuklarında yüzde 58,3 ve deniz yolu yolculuklarında ise yüzde 98,9 artış görüldü.

Çin takvimindeki ilk ayın birinci günü olan Bahar Festivali'ni sevdikleriyle geçirmek Çinliler için önemli bir gelenek. Bu yılki Bahar Festivali 22 Ocak'a denk geldi.

Son iki yılda, Çinlilerin çoğu festival boyunca virüs kısıtlamaları nedeniyle seyahate çıkamadı, ancak ülkenin Kovid-19 müdahalesindeki değişim dramatik bir değişikliğe yol açtı.

Çin'in kısa süre önce Kovid-19 yönetimini A Sınıfından B Sınıfına indirmesinin ardından seyahate olan talep artıyor. B Sınıfı yönetim altında, yolcuların artık tren istasyonlarına ve havaalanlarına girerken sağlık kodları ve negatif nükleik asit testi sonuçları göstermesi veya vücut ısısı kontrolünden geçmesi gerekmiyor.

Ulusal demiryolu işletmecisi Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti., demiryolu yolcu seferlerinin sayısının Cuma günü 12,1 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi.

Bakanlığa göre, bu yıl 7 Ocak'ta başlayan 40 günlük Bahar Festivali seyahat telaşı için toplam yolcu seferi sayısının 2,1 milyara ulaşması bekleniyor, bu rakam geçen yılın neredeyse iki katı veya 2019'un yüzde 70,3'ü seviyesinde bulunuyor.