Çin'de Bahar Festivali Tatili Sırasında 300 Milyondan Fazla Yurtiçi Seyahat Yapıldı

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki Bahar Festivali tatilinde Çin'deki yurtiçi seyahatlerin yıllık yüzde 23,1 artışla yaklaşık 308 milyona ulaştığını bildirdi.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki Bahar Festivali tatilinde Çin'deki yurtiçi seyahatlerin yıllık yüzde 23,1 artışla yaklaşık 308 milyona ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın istatistiklerine göre, bir haftalık tatil sırasında elde edilen iç turizm geliri yıllık yüzde 30 artışla 375,8 milyar yuan (yaklaşık 55,52 milyar ABD doları) oldu.

Ülke toplamının yüzde 73,5'i olan toplam 10.739 A seviyesindeki turistik tesis tatil boyunca normal şekilde kapılarını konuklara açtı.

Bakanlık, festival süresince ülke çapında gece boyu yapılan tüketimi teşvik etmek için de çeşitli kültürel ve turistik faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyledi.