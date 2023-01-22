Çin'de, Bahar Festivali Öncesinde Demiryolu Seyahatlerinde Artış Kaydedildi

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin ulusal demiryolu işletmecisine göre, Pazar günü başlayan Bahar Festivali'nden 15 gün öncesinde trenle yapılan seyahatlerde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artış yaşandı.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin ulusal demiryolu işletmecisine göre, Pazar günü başlayan Bahar Festivali'nden 15 gün öncesinde trenle yapılan seyahatlerde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artış yaşandı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verileri, 7 Ocak'tan 21 Ocak'a kadar 109,5 milyon kişinin tren seyahati yaptığını gösterdi. Rakam, geçen yılki festival öncesi dönemden 23,5 milyon daha fazlasına işaret diyor.

Çin halkının çoğu, son iki yıldır festival döneminde virüs kısıtlamaları nedeniyle kaldığı şehirlerden kolayca ayrılamazken, bu durum ülkenin Kovid-19 müdahalesini optimize etmesiyle değişti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, bu yıl 7 Ocak'ta başlayan ve 40 gün sürecek Bahar Festivali seyahat furyasında toplam yolcu sayısının 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Geçen yılki yolcu sayısının yaklaşık iki katı olan rakam, 2019'da kaydedilen yolcu sayısının ise yüzde 70,3'ünü oluşturuyor.

Ülkede artan seyahat talebi, Çin'in Kovid-19 yönetimini A Sınıfı'ndan B Sınıfı'na düşürmesinin bir sonucu. B Sınıfı yönetimi çerçevesinde, yolcuların tren istasyonları ve havalimanlarına girerken artık sağlık kodları ile negatif nükleik asit test sonuçlarını göstermeleri veya ateş ölçüm kontrollerinden geçmelerine gerek kalmıyor.