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Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları Sürüyor

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Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları Sürüyor

NANNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü sona eren bir haftalık Bahar Festivali tatilinin ardından giderek artan sayıda yolcunun, işlerinin başına dönmek üzere yola çıkmasıyla Çin genelindeki tren istasyonları, otoyollar ve havalimanları seyahatlerin yeniden zirve...

Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları SürüyorÇin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nanning Doğu Tren İstasyonu'nda bekleyen yolcular, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

NANNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü sona eren bir haftalık Bahar Festivali tatilinin ardından giderek artan sayıda yolcunun, işlerinin başına dönmek üzere yola çıkmasıyla Çin genelindeki tren istasyonları, otoyollar ve havalimanları seyahatlerin yeniden zirve yapmasına hazırlanıyor.

Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları SürüyorÇin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nanning Doğu Tren İstasyonu'nda yolcular bilet bariyerlerinden geçiyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları SürüyorÇin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Fuyang Batı Tren İstasyonu'nda yolcular trene binmek için sıraya giriyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Lu Qijian/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları SürüyorÇin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Fuyang Batı Tren İstasyonu'nda yolcular bilet bariyerlerinden geçiyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Lu Qijian/Xinhua)

Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları SürüyorÇin'in doğusunda yer alan Shanghai kentinde bulunan Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu'ndaki bekleme salonundan bir görünüm, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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