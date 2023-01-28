Çin'de Bahar Festivali Dönüş Yolculukları Sürüyor
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NANNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü sona eren bir haftalık Bahar Festivali tatilinin ardından giderek artan sayıda yolcunun, işlerinin başına dönmek üzere yola çıkmasıyla Çin genelindeki tren istasyonları, otoyollar ve havalimanları seyahatlerin yeniden zirve...
NANNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü sona eren bir haftalık Bahar Festivali tatilinin ardından giderek artan sayıda yolcunun, işlerinin başına dönmek üzere yola çıkmasıyla Çin genelindeki tren istasyonları, otoyollar ve havalimanları seyahatlerin yeniden zirve yapmasına hazırlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel