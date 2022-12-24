Çin'de Bahar Festivali Dönemi İçin Tren Biletleri Satışa Çıktı Güncel Haberler SHANGHAİ, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu'nun bekleme salonu görülüyor, 24 Aralık 2022. SHANGHAİ, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu'nun bekleme salonu görülüyor, 24 Aralık 2022. Çin demiryolları işletmeci kuruluşunun verdiği bilgiye göre, Çin'de her yıl seyahat furyasına sahne olan yaklaşan Bahar Festivali dönemi için tren biletleri Cumartesi günü satışa çıktı. İnsanların Bahar Festivali'ni kutlamak için memleketlerine dönmesi nedeniyle genellikle ulaşım talebinde büyük yoğunluk yaşanan bu dönem 2023'te 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Aralık Güncel Haberler

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