Çin'de Bahar Festivali 1,5 Milyardan Fazla Seyahatle Resmen Sona Erdi Güncel Haberler Xİ'AN, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yer alan Xi'an Tren İstasyonu'nda trene binmek için sıraya giren insanlar, 15 Şubat 2023. Xİ'AN, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yer alan Xi'an Tren İstasyonu'nda trene binmek için sıraya giren insanlar, 15 Şubat 2023. Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında kitlesel bir göç olan 40 günlük Bahar Festivali seyahat furyası, demiryolu, karayolu, su ve sivil havacılık yoluyla yapılan 1,5 milyardan fazla seyahatle Çarşamba günü resmen sona erdi. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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