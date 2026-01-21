Haberler

Çin'de Bahar Bayramı Tatilinde Rekor Düzeyde Bölgeler Arası Seyahat Yapılması Bekleniyor

Güncelleme:
Çin'de 'chunyun' döneminde 40 gün sürecek seyahat yoğunluğu sırasında demiryolu ile 539 milyon, sivil havacılık ile 95 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'de "chunyun" olarak adlandırılan 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu sırasında bölgeler arası yolcu seyahati sayısında rekor kırılması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi çarşamba günü düzenlenen toplantıda bu yıl 2 Şubat ile 13 Mart arasında yaşanacak 40 günlük seyahat yoğunluğu sırasında ulusal demiryolu ağında geçen yıla göre yüzde 5 artışla 539 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilmesinin beklendiğini açıkladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi de söz konusu dönemde sivil havacılık sektöründe 95 milyon yolcu seyahatiyle rekor kırılacağı tahmininde bulundu.

Toplantıda seyahat yoğunluğu sırasında karayolu seyahatlerinin başı çekmesinin beklendiği dile getirilerek, sorunsuz trafik akışı sağlamak, güvenliği korumak ve aşırı hava koşullarının etkisini azaltmak üzere etkili önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
