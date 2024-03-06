Çin'de Bahar Bayramı seyahatleri rekor kırdı

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'de her yıl Bahar Bayramı nedeniyle oluşan seyahat yoğunluğu, bu yıl 26 Ocak ve 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. "Chunyun" olarak da bilinen 40 günlük seyahat yoğunluğu sırasında gerçekleşen hava yolu yolcu seyahatleri 83,45 milyona ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre bu dönemde sivil havacılık sektörü, günde 2,08 milyondan fazla yolcu seyahati gerçekleştirerek rekor kırdı.

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,1 artış sergilerken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 14,5 artış gösterdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre, Çin havalimanlarından tatil boyunca toplam 683.000 uçuş gerçekleştirildi ve günlük ortalama uçuş sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 27,4 artarak 17.000'in üzerine çıktı.