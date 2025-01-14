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Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu Başladı

Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu Başladı
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Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Bayramı'na 15 gün kala başladı. Bu yıl 9 milyar seyahat bekleniyor. UNESCO, Bahar Bayramı'nı somut olmayan kültürel miras olarak listeye ekledi.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Bayramı da olarak bilinen Çin Yeni Yılı'na 15 gün kala başladı.

Bu, UNESCO'nun geçen yıl aralık ayında Bahar Bayramı'nı somut olmayan kültürel miras listesine dahil etmesinin ardından gerçekleşen ilk "chunyun" yani Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu oldu.

22 Şubat'ta sona erecek seyahat yoğunluğunda 9 milyar seyahat yapılması, hem demiryolu hem de havayolu ulaşımında rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor.

Bu seyahat sezonunda 7,2 milyar karayolu, 90 milyonun üzerinde sivil havacılık seyahati yapılacak. Ülkenin demiryollarındaysa geçtiğimiz yıla göre yüzde 5,5 artışla günlük ortalama 12,75 milyon olmak üzere 510 milyondan fazla seyahat gerçekleştirilecek.

Çin'de 40 gün süren seyahat yoğunluğunda, yüz milyonlarca kişi ailelerini ziyaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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