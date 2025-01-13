Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Hazırlıkları Başladı
Çin ay takvimine göre yeni yılın başlangıcında, Bahar Bayramı için seyahat yoğunluğu artarken, demiryolu personeli yolcuların güvenli ve rahat yolculuk yapmaları için hazırlıklara hız verdi.
TAİYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin ay takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan Bahar Bayramı, toplu aile buluşmalarına sahne oluyor ve bu dönemde seyahatlerde büyük bir artış yaşanıyor. Bu yıl 14 Ocak'ta başlayacak olan Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu süresince yolcuların güvenli, sorunsuz ve rahat bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için çok sayıda demiryolu personeli yoğun bir tempoda hazırlık yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel