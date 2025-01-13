Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Hazırlıkları Başladı

TAİYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin ay takvimine göre yeni yılın başlangıcı olan Bahar Bayramı, toplu aile buluşmalarına sahne oluyor ve bu dönemde seyahatlerde büyük bir artış yaşanıyor. Bu yıl 14 Ocak'ta başlayacak olan Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu süresince yolcuların güvenli, sorunsuz ve rahat bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için çok sayıda demiryolu personeli yoğun bir tempoda hazırlık yapıyor.