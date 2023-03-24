Çin'de Ayakekumu Gölü İlkim Değişikliği Sebebiyle 30 Yılda Genişledi

Araştırmacılar, uzaktan algılama gözlemleri aracılığıyla, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Ayakekumu Gölü'nün su alanının son 30 yılda genişleyerek 1127,72 kilometrekareye ulaştığını keşfetti.

Araştırmacılar, gölün genişlemesine iklim değişikliğinin neden olduğu görüşünde.

SES (Çince): ZHU CHENGGANG, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xinjiang Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü'nde Yardımcı Araştırmacı:

"Bilimsel değerlendirmemize göre, dağlık bölgelerde artan sıcaklık ve yağışlar, dağ göllerinin su miktarındaki önemli derecede artışına katkıda bulunmuş olabilir."

Uzman, Ayakekumu Gölü'nün genişlemesine hangi faktörün daha fazla katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)