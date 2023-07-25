Çin'de Asya'nın en büyük kaya petrolü platformu faaliyete geçti

PetroChina Changqing Petrol Sahası Şirketi tarafından karada işletilen Hua H100 kaya petrolü yatay kuyu platformu, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingcheng ilçesinde yer alıyor. Hua H100, Asya'da karada yer alan en büyük kaya petrolü yatay kuyu platformu olma özelliğine sahip. Platformda 10 milyon ton kontrollü rezerve sahip 31 kuyu bulunuyor. Platformun günlük petrol üretimi 400 ton, gaz üretimi ise 62.000 metreküp. Projede, üretimi artırmak için son teknolojiler kullanılıyor.