Çin'de Asma Köprüde Facia: 5 Ölü, 24 Yaralı
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazada 29 kişi köprüden düşerken, yaralılardan 22'sinin durumu hafif, 2'sinin ağır. Yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
URUMQİ, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde manzarasıyla ünlü bir bölgede yer alan asma köprüde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.
Xinjiang'ın Ili Kazak Özerk İli'ne bağlı Zhaosu ilçesinde bulunan asma köprünün taşıyıcı halatlarından biri çarşamba günü saat 18.18'de koptu. Köprünün yana yatması sonucu 29 kişi aşağıya düştü.
Yaralılardan 22'sinin durumunun hafif, 2'sinin ise ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, tüm yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Manzara alanı ziyarete kapatılırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.