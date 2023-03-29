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Çin'de Aslan Dansı Müfredata Girdi

Çin'de Aslan Dansı Müfredata Girdi

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WUZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen Tengxian Aslan Dansı dövüş sanatları, dans, müzik ve akrobasiyi bir araya getiriyor.

Çin'de Aslan Dansı Müfredata GirdiÇin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir ilkokulda aslan dansı provası yaptıktan sonra sınıflarına dönen çocuklar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

WUZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen Tengxian Aslan Dansı dövüş sanatları, dans, müzik ve akrobasiyi bir araya getiriyor. Son yıllarda bu geleneksel sanatı genç nesillere aktarmayı hedefleyen Tengxian ilçesi, aktif şekilde aslan dansını okul öncesi eğitimin ve okulların müfredatına entegre ediyor.

Çin'de Aslan Dansı Müfredata GirdiÇin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir anaokulunda aslan dansı provası yapan çocuklar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

Çin'de Aslan Dansı Müfredata GirdiÇin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir ilkokulda aslan dansı provası yapan çocuklar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

Çin'de Aslan Dansı Müfredata GirdiÇin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesindeki bir anaokulunda aslan dansı provası yapan çocuklar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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