Çin'de Aslan Dansı Müfredata Girdi
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WUZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen Tengxian Aslan Dansı dövüş sanatları, dans, müzik ve akrobasiyi bir araya getiriyor.
WUZHOU, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen Tengxian Aslan Dansı dövüş sanatları, dans, müzik ve akrobasiyi bir araya getiriyor. Son yıllarda bu geleneksel sanatı genç nesillere aktarmayı hedefleyen Tengxian ilçesi, aktif şekilde aslan dansını okul öncesi eğitimin ve okulların müfredatına entegre ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel