Çin'de Asırlık Arkeolojik Eserler Bulundu Güncel Haberler TAİYUAN, 8 Mart (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Yangshao Kültürü'nün son dönemlerine dayanan önemli kalıntılar ortaya çıkardı. TAİYUAN, 8 Mart (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Yangshao Kültürü'nün son dönemlerine dayanan önemli kalıntılar ortaya çıkardı. Eyalet Arkeoloji Enstitüsü'nden Wu Yangyang, Yuncheng kentinin Xiaxian ilçesine bağlı Yuancun köyündeki kalıntı alanında, toplam 58 kül çukuru, dört konut sahası ve üç çömlek fırınının gün ışığına çıkarıldığını söyledi. Tarihi 5.000 ila 7.000 yıl öncesine giden Yangshao Kültürü, Sarı Nehir'in orta kısımları boyunca ortaya çıkan Neolitik bir kültür. Wu, Yuancun köyündeki antik yerleşim bölgesinde Temmuz 2022'den itibaren 1.300 metrekarelik bir alanın kazıldığını belirtti. Kalıntı alanında çok sayıda çanak çömlek, kemikten yapılmış aletler, yeşim taşı ve taş aletler ile hayvan kemikleri de bulundu. İçine tuz konduğu düşünülen uzun silindirik kavanozların keşfi, uygarlığın doğuşu ve erken gelişim sürecinde insanların tuz kaynağını nasıl kullanıldığına dair önemli ipuçları sağlıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Arkeoloji Shanxi Güncel Haberler

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