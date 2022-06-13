Çin'de Aşırı Yağışlar Taşkınlara Yol Açabileceği İçin Sarı Alarm Verildi - Haberler

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Çin'de Aşırı Yağışlar Taşkınlara Yol Açabileceği İçin Sarı Alarm Verildi

Xinhua - Güncel
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Çin'de Aşırı Yağışlar Taşkınlara Yol Açabileceği İçin Sarı Alarm Verildi

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, Pazar günü aşırı yağışların yol açabileceği taşkınlar için alarm durumuna geçildiğini bildirdi.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, Pazar günü aşırı yağışların yol açabileceği taşkınlar için alarm durumuna geçildiğini bildirdi. Yetkililer tarafından ortaklaşa yayınlanan sarı alarm durumuna göre, Pazar günü saat 20.00 ile Pazartesi saat 20.00 arasında Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong eyaletleri ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin bazı bölgelerinde taşkın felaketleri yaşanabilecek. Söz konusu kurumlar, yerel yetkililere bölgelerin tahliyesine hazırlıklı olmak için önlemler alıp gerçek zamanlı izleme ve sel uyarılarının güçlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Çin'de dört kademeli, renk kodlu hava durumu uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken, şiddet derecesine göre onu turuncu, sarı ve mavi renkler izliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti su Güncel Haberler

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