- Çin'de aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını: bin 500 kişi tahliye edildi

CHONGQING - Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangını çıktı. Kentte en az bin 500 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Çin'de haftalardır etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarına yol açtı. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing kentinde 18 Ağustos'ta ormanlık ve dağlık arazide çıkan yangın hızla geniş bir alana yayıldı. Dumanların yaklaşık 32 milyon kişinin yaşadığı şehrin merkezine kadar ulaştığı belirtildi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. İtfaiyeci, polis ve gönüllülerden oluşan 5 bin kişilik ekip ile 7 helikopterin müdahale ettiği yangın nedeniyle bin 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bugün itibarıyla Chongqing'deki tüm bölge ve ilçelerde ormanlarda ateş yakmak ve yangına yol açabilecek tüm faaliyetler yasaklandı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilmişti

Çin'de 12 Ağustos'ta farklı bölgelerde aşırı sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm yayınlanmıştı. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Şanghay ve Zhejiang'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40-42 dereceyi geçebileceği konusunda uyarmıştı.

Bu sabah meteoroloji merkezi tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde 165 şehir ve ilçede yeniden kırmızı alarm verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, şehirlerdeki sıcaklıkların 24 saat içinde 40 dereceyi aşması bekleniyor. Ülkede 373 şehir ve ilçe için ise "turuncu alarm" verilirken, sıcaklıkların 3 gün içinde 37 dereceye ulaşmasının beklendiği açıklandı.