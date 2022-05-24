Çin'de Arkeolojik Kazılarda Tütsü Bulundu - Haberler

Xİ'AN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Famen Tapınağı içindeki yeraltı sarayı arkeolojik sahası görülüyor. Çinli araştırmacılar tarafından yapılan kimsayal analizlerde, Tang Hanedanlığı'na (618-907) tarihlenen yeraltı sarayından çıkarılan tütsülerin, tarihi İpek Yolu üzerinde tütsü ticareti yapıldığının arkeolojik kanıtı olduğu tespit edildi. (Fotoğraf: Famen Tapınağı Müzesi/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel