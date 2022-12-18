Çin'de Araştırmacılar Yeşil Tarımı Desteklemek İçin Tarım Zararlısı Kontrol Teknolojisi Uyguluyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinden uzmanlar, yeşil tarımı desteklemek için bir tür biyolojik tarım zararlısı kontrol teknolojisi uyguluyor.

SES 1 (Çince): ZHANG CHANGRONG, Guizhou Tarım Bilimleri Akademisi'nde araştırmacı:

"Tarımın yoğun bir şekilde gelişmesiyle birlikte geniş bir alana tek tip ürün ekilmesi ciddi hastalıklara ve tarım zararlıları gibi sorunlara yol açabiliyor. Kimyasal tarım ilaçlarının kullanımı birçok soruna neden oluyor. Zararlılar ilaçlara karşı direnç geliştirebiliyor ve tarım ilacı kalıntıları çevreyi kirletiyor. 'Tarım zararlılarının başka böceklerle kontrolü' olarak da bilinen biyolojik kontrol teknolojisi, uluslararası toplum tarafından yaygın şekilde çevre dostu olarak kabul edilen bir çözüm. Ekolojik çevreyi büyük ölçüde koruyan ve tarımın sürdürülebilir gelişimini sağlamak için zararlıların ve hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde de öncelikli bir seçenek."

SES 2 (Çince): YANG MAOFA, Guizhou Üniversitesi Tütün Bilimi Fakültesi Dekanı:

"Zararlıların biyolojik düşmanlarını ortama saldıktan sonra, avcılar yani parazitoidler zararlıları tüketiyor böylece onları önlemiş ve kontrol altına almış oluyoruz. Zararlıların bu doğal düşmanları için bir üreme sistemi kurduk ve onları fazla miktarda çoğaltabiliyoruz. Ayrıca, bu yararlı böcekleri farklı alanlardaki farklı ürünlerin arasına salmak için gelişmiş bir teknolojiye sahibiz."

Son yıllarda, biyolojik tarım zararlısı kontrol teknolojisi Guizhou'da çay, kivi, yaban mersini, biber, üzüm ve diğer mahsuller üzerindeki zararlıları kontrol etmek için yaygın olarak kullanılıyor ve bu sayede tarım ürünlerinin kalitesinin büyük ölçüde iyileştiği gözleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.(XHTV)