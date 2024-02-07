Çin'de Araç Satışları Ocak Ayında Yüzde 47,9 Arttı

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki araç satışlarının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 artışla yaklaşık 2,44 milyon adede yükseldiğini açıkladı.

Birliğin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin geçen ayki araç üretimi yıllık yüzde 51,2 artışla 2,41 milyon adede yükseldi.