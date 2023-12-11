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Çin'de Araç Satışları Kasım Ayında Arttı

11 Aralık 2023 15:48 Güncelleme: 15:50 Abone Ol

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'de araç satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 27,4 ve aylık bazda yüzde 4,1 artarak 2,97 milyon adede ulaştı. Araç üretimi ise yıllık bazda yüzde 29,4 ve aylık bazda yüzde 7 artışla 3,09 milyon adede yükseldi. Araç piyasasının performansı beklentileri aştı.