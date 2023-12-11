Çin'de Araç Satışları Kasım Ayında Arttı
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'de araç satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 27,4 ve aylık bazda yüzde 4,1 artarak 2,97 milyon adede ulaştı. Araç üretimi ise yıllık bazda yüzde 29,4 ve aylık bazda yüzde 7 artışla 3,09 milyon adede yükseldi. Araç piyasasının performansı beklentileri aştı.
BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'de araç satışları Kasım'da yıllık bazda yüzde 27,4 ve aylık bazda yüzde 4,1 artarak 2,97 milyon adede ulaştı.
Ülkenin Kasım'daki araç üretimi, yıllık bazda yüzde 29,4 ve aylık bazda yüzde 7 artışla 3,09 milyon adede yükseldi.
Birlik, raporunda aylık araç üretiminin rekor seviyeye ulaştığı ve satışların neredeyse 3 milyon adede yükseldiği Kasım ayında araç piyasasının performansının beklentileri aştığını kaydetti.