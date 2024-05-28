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Çin'de apartman çöktü: 4 ölü, 1 yaralı

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Çin'in Anhui eyaletinde bir apartmanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, bölgede son günlerde yoğun yağışlar ve su baskınları yaşandığı belirtildi.

Çin'in Anhui eyaletinde apartmanın çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tongling iline bağlı Datong kasabasında 5 katlı bir apartman blokunun bir bölümü öğle saatlerinde çöktü.

Çökme nedeniyle apartmanda bulunan 4 kişi enkaz altında yaşamını yitiriken, 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralı çıkarıldı.

Arama ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken çalışmalar sırasında apartman blokunun ayakta kalan kısmının iş makineleriyle desteklendiği gözlendi.

Çökmenin sebebi henüz bilinmezken devlet medyasında yer alan haberlerde son 3 günde bölgede yoğun yağış nedeniyle pek çok yerleşim yerinde bina zeminlerinde ve yeraltı tesislerinde su baskınları meydana geldiğine işaret edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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