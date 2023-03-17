Çin'de Antik Porselen Fırınları Bulundu
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Çin'de arkeologlar bir yıllık kazının ardından, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Huozhou şehrinde, tarihi Jin Hanedanlığı (1115-1234), Yuan Hanedanlığı (1271-1368) ve Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemlerine kadar uzanan çok sayıda porselen fırınını ve porselen parçasını gün...
Çin'de arkeologlar bir yıllık kazının ardından, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Huozhou şehrinde, tarihi Jin Hanedanlığı (1115-1234), Yuan Hanedanlığı (1271-1368) ve Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemlerine kadar uzanan çok sayıda porselen fırınını ve porselen parçasını gün yüzüne çıkardı.
Bulunan porselen parçaları, çoğunlukla Jin ve Yuan hanedanlarında üretilen ince beyaz sırlı porselen eşyalar.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taiyuan kentinden bildiriyor.(XHTV)