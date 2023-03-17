Çin'de Antik Porselen Fırınları Bulundu

Çin'de arkeologlar bir yıllık kazının ardından, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Huozhou şehrinde, tarihi Jin Hanedanlığı (1115-1234), Yuan Hanedanlığı (1271-1368) ve Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemlerine kadar uzanan çok sayıda porselen fırınını ve porselen parçasını gün...