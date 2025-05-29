Çin'de Antik Kaya Resimleri Keşfedildi

Çin'de Antik Kaya Resimleri Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yapılan kazılarda, 2500 yıl öncesine ait hayvan ve insan figürlerinin yer aldığı 30 adet antik kaya resmi keşfedildi. Bu keşif, bölgenin kültürel etkileşimine ve sanatsal evrime önemli katkı sağlıyor.

URUMQİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Sayram Gölü'nün kuzeyinde 30 adet antik kaya resmi keşfetti. Bölgede ilk kez böyle bir keşif yapılıyor.

Bortala Moğol Özerk İli'nden yerel kültürel kalıntıları araştırma ekibi, hayvan ve insan figürleriyle ve av sahnelerinin bulunduğu resimlerin, bölgenin yaklaşık 2.500 yıl önce yaşamış sakinlerinin yaşamlarını yönelik ipuçları sunduğunu söyledi.

Nokta vuruş ve oyma gibi tekniklerle yapılan resimlerde tek çizgili siluetler ve dolgulu çift çizgili ana hatlar bir arada yer alıyor. En dikkat çeken resimlerden birinde asimetrik, geriye çekilmiş bir kompozit yay kullanan bir avcı betimleniyor.

Merkezi Bortala'da bulunan Xinjiang'ın Dördüncü Ulusal Kültürel Kalıntılar Sayım Ofisi danışmanı olan Wang Yue, "Kazılarda bulunan yay eserlerinin karşılaştırmalı analizi, tarihleme verileri ve stilistik özelliklerinden çıkartılan sonuçlara göre bu resimlerin erken dönem olanlarının yaklaşık 2.500 yıl öncesine ait olduğunu anlaşılıyor" dedi.

Araştırma ekibinin başkanı olan Dorji, 2.500 metre yükseklikteki sarp kayalıklar sebebiyle erişime kapalı olan bölgenin bu özelliğinin sanat eserlerinin korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Dorji, daha önce yalnızca antik mezarlar ve az sayıda kalıntılarıyla bilinen bölgenin, keşfedilen kaya resimleriyle Avrasya bozkırlarında kültürel etkileşim ve sanatsal evrimin anlaşılmasına önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Resimlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve veri kaydı tamamlandı. Eserlerin kesin yaşının belirlenmesi ve dijital koruma çalışmalarının artırılması için ek araştırmalar planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.