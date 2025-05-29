Çin'de Antik Kaya Resimleri Keşfedildi

URUMQİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Sayram Gölü'nün kuzeyinde 30 adet antik kaya resmi keşfetti. Bölgede ilk kez böyle bir keşif yapılıyor.

Bortala Moğol Özerk İli'nden yerel kültürel kalıntıları araştırma ekibi, hayvan ve insan figürleriyle ve av sahnelerinin bulunduğu resimlerin, bölgenin yaklaşık 2.500 yıl önce yaşamış sakinlerinin yaşamlarını yönelik ipuçları sunduğunu söyledi.

Nokta vuruş ve oyma gibi tekniklerle yapılan resimlerde tek çizgili siluetler ve dolgulu çift çizgili ana hatlar bir arada yer alıyor. En dikkat çeken resimlerden birinde asimetrik, geriye çekilmiş bir kompozit yay kullanan bir avcı betimleniyor.

Merkezi Bortala'da bulunan Xinjiang'ın Dördüncü Ulusal Kültürel Kalıntılar Sayım Ofisi danışmanı olan Wang Yue, "Kazılarda bulunan yay eserlerinin karşılaştırmalı analizi, tarihleme verileri ve stilistik özelliklerinden çıkartılan sonuçlara göre bu resimlerin erken dönem olanlarının yaklaşık 2.500 yıl öncesine ait olduğunu anlaşılıyor" dedi.

Araştırma ekibinin başkanı olan Dorji, 2.500 metre yükseklikteki sarp kayalıklar sebebiyle erişime kapalı olan bölgenin bu özelliğinin sanat eserlerinin korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Dorji, daha önce yalnızca antik mezarlar ve az sayıda kalıntılarıyla bilinen bölgenin, keşfedilen kaya resimleriyle Avrasya bozkırlarında kültürel etkileşim ve sanatsal evrimin anlaşılmasına önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Resimlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve veri kaydı tamamlandı. Eserlerin kesin yaşının belirlenmesi ve dijital koruma çalışmalarının artırılması için ek araştırmalar planlanıyor.