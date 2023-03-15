Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 5,6 Oldu

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verileri, ülkede istihdam seviyesinin sabit kaldığını ve 2023'ün ilk iki ayında ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranının yüzde 5,6 olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verileri, ülkede istihdam seviyesinin sabit kaldığını ve 2023'ün ilk iki ayında ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranının yüzde 5,6 olduğunu gösterdi.

NBS'nin Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, sadece Şubat'ta ankete dayalı kentsel işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan artarak yüzde 5,6 oldu.

Şubat ayı verisindeki marjinal artışı mevsimsel faktörlere bağlayan NBS Sözcüsü Fu Linghui, Çin'in istihdam ortamının istikrarını korumak için elverişli koşullara ve sağlam temellere sahip olduğunu söyledi.

Fu, genel ekonomik toparlanma ve istihdam piyasasını genişletecek olan temasa dayalı hizmetlerin hızlanan iyileşmesi gibi faktörlere atıfta bulundu.

NBS Sözcüsü'ne göre Çin, hükümet çalışma raporunda 2023'te yaklaşık 12 milyon yeni kentsel istihdam yaratmayı önerdiği için politika desteğini de artıracak. Bu rakam geçen yıl için belirlenen hedefin üzerinde bulunuyor.

İşgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş aralığındaki kişiler arasında ankete dayalı işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

NBS verileri ayrıca, 31 büyük şehirde ankete dayalı işsizlik oranının geçen ay yüzde 5,7 olduğunu ortaya koydu.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsiz kişilerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor.