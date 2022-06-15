Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Mayıs'ta Yüzde 5,9'a Düştü - Haberler

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Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Mayıs'ta Yüzde 5,9'a Düştü

Xinhua - Güncel
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Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Mayıs'ta Yüzde 5,9'a Düştü

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan resmi verilere göre ülkede ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Mayıs'ta Nisan'a göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 5,9 oldu.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayımlanan resmi verilere göre ülkede ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Mayıs'ta Nisan'a göre 0,2 yüzde puan düşüşle yüzde 5,9 oldu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan veriler, Ocak-Mayıs ayları arasında toplam 5,29 milyon yeni kentsel istihdam yaratıldığını gösterdi.

Mayıs ayında, işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaşları arasındaki kentsel işsizlik oranı yüzde 5,1 olarak hesaplandı. Verilere göre 31 büyük şehirde ankete dayalı işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 6,9 olarak gerçekleşti. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsiz kişilerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor. Hükümetin çalışma raporuna göre Çin, 2022'de 11 milyonun üzerinde yeni kentsel istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5'in altında tutmayı hedefliyor.

Xinhua / Güncel

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