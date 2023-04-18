Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Mart'ta Yüzde 5,3 Oldu

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Mart'ta bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan düşüşle yüzde 5,3 oldu.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki bir iş fuarında iş arayan bir kişi form dolduruyor, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Mart'ta bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan düşüşle yüzde 5,3 oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubundaki kişiler arasında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre önde gelen 31 kentteki ankete dayalı işsizlik oranı aylık bazda 0,2 yüzde puan düşerek Mart'ta yüzde 5,5 oldu.

2023'ün ilk çeyreğindeyse Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, 2022'nin dördüncü çeyreğine göre 0,1 yüzde puan düşerek yüzde 5,5 oldu.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsiz kişilerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor.