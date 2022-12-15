Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Kasım'da Yüzde 5,7 Oldu Güncel Haberler BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre ülkede ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 5,5 iken Kasım ayında yüzde 5,7'ye yükseldi. BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre ülkede ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 5,5 iken Kasım ayında yüzde 5,7'ye yükseldi. NBS'ye göre yılın ilk 11 ayında ankete dayalı ortalama kentsel işsizlik oranı yüzde 5,6 oldu. İşgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş arasındaki işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 4,7 olarak açıklanmışken, bu oran Kasım ayında yüzde 5'e çıktı. NBS verilerine göre 31 büyük şehirde ankete dayalı işsizlik oranı geçen ay yüzde 6,7 olmuştu. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam araştırmasına katılan işsizlerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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