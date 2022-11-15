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Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Ekim'de Yüzde 5,5 Oldu

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Çin'de Ankete Dayalı Kentsel İşsizlik Oranı Ekim'de Yüzde 5,5 Oldu

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü yayımladığı verilere göre, ülkede ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 5,5 ile Eylül ayındaki orana kıyasla sabit kaldı.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü yayımladığı verilere göre, ülkede ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 5,5 ile Eylül ayındaki orana kıyasla sabit kaldı.

NBS'ye göre yılın ilk 10 ayında ortalama ankete dayalı kentsel işsizlik oranı yüzde 5,6 oldu.

İşgücü piyasasının büyük bölümünü oluşturan 25-59 yaş grubundaki kişiler arasında ankete dayalı işsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre değişmedi ve yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

NBS verilerine göre geçen ay 31 büyük şehirdeki ankete dayalı işsizlik oranı yüzde 6 oldu.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsiz kişilerin sayısı temel alınarak hesaplanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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