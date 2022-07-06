Çin'de Anhui eyaletinin ardından komşu Ciangsu'da da Kovid-19 vakaları artıyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Kovid-19 vakalarında 26 Haziran'dan bu yana görülen artış sürerken komşu Ciangsu eyaletinde de vaka sayısının arttığı gözleniyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 112, göstermeyen 286 vaka saptandı. Vakaların 74'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

Ülkenin doğusundaki Anhui eyaleti 222 ile en fazla vaka görülen eyalet olurken komşu Ciangsu eyaleti 65 vaka ile onu izledi. Ciangsu'nun güneyindeki Şanghay şehrinde de 24 vaka tespit edildi. Bölgede yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

Anhui'de son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 81, göstermeyen 141 vaka saptandı. Eyalette ilk vakaların ortaya çıktığı 26 Haziran'dan bu yana toplam 1269 vaka kaydedildi.

Öte yandan, komşu Ciangsu eyaletinde de vakaların arttığı gözleniyor. Son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4, göstermeyen 61 vaka saptandı.

Şanghay ve Pekin'de toplu testler uygulanıyor

Nisan ve mayıs aylarında Omicron vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle kapanma tedbirlerinin uygulandığı, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da görülen yeni vakalar kent yönetimini alarma geçirdi.

Bir karaoke kulübünden kaynaklandığı tespit edilen vakalar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde toplu testler yapılıyor.

Bu arada, Pekin'de son 24 saatte 7 vaka görülmesinin ardından tedbirler arttırıldı. Şehrin kuzeydoğusundaki Şunyi ilçesinde bir sitenin karantinaya alındığı bildirildi.

Her iki kentte de vatandaşların kamusal alanlara erişebilmek için üç günde bir test yaptırma zorunluluğu var.

Şian'da BA5 alt varyantına rastlandı

Ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da, dün, Omicron'un BA5 alt varyantının Çin'de ilk kez görüldüğü bildirilmişti.

Kentte önceki tespit edilen 9 vakanın ardından bugün de 11 vaka kayıtlara geçti. Vakalar, Çin'de BA5 alt varyantının yol açtığı ilk yerel kaynaklı yayılma oldu.

Dünyada giderek yaygınlaşan alt varyantın daha bulaşıcı olması ve hızlı yayılmasının yanı sıra aşıların sağladığı bağışıklığa karşı dirençli olduğu biliniyor.

Yerel yönetim, BA5 vakalarının daha fazla yayılmasını önlemek üzere tedbirleri arttırdı. Düşük, orta ve yüksek riskli kontrol bölgelerine ayrılan kentte, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi. Şehirden ayrılmak isteyenlere son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu getirildi.

Şian'da bugünden itibaren bir hafta süreyle kent içi hareket kısıtlamaları uygulanmaya başlandı, toplu etkinlikler yasaklandı. Gıda marketleri, eğlence merkezleri, kütüphaneler ve sinemalar kapatılırken restoranların yalnızca paket servis hizmeti sağlamasına izin veriliyor. Düğün törenleri ve yemekli toplantılar iptal edilirken cenazelere katılım sınırlaması getirildi.

Kentteki ilk ve orta dereceli okullar ile ana sınıflarının yaz tatiline erken girmesine karar verildi, üniversite ve yüksek okul öğrencilerine ise kampüslerinden çıkmaları yasaklandı.

Makau'da iki yıl sonra ilk kez bir kumarhane oteli kapatıldı

Öte yandan, Guangdong eyaletinin güneyinde karşılıklı iki yarımadada konumlanan Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde de vaka artışı nedeniyle salgın tedbirleri arttırıldı.

Makau Özel İdari Bölgesi'nde, 13 vaka ile bağlantılı olduğu tespit edilen Grand Lisboa Oteli'nin 11 Temmuz'a kadar kapatıldığı bildirildi.

Ekonomisi şans oyunları turizmine dayalı, "Çin'in Las Vegas'ı" olarak bilinen bölgedeki kumarhane işletme lisansına sahip 6 büyük gruptan birinin bünyesindeki otel, son 2 yılda salgın nedeniyle kapatılan bu türden ilk işletme oldu. Kovid-19 salgınının yeni yayılmaya başladığı Şubat 2020'de bölgedeki tüm işletmeler 15 gün süreyle kapatılmıştı.

Hong Kong'da yeni salgın dalgası endişesi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi de mart başında günlük vaka sayısının 80 bine kadar çıktığı salgını kontrol ettikten sonra haziran sonundan itibaren yeni bir dalganın yükselişiyle karşı karşıya bulunuyor.

İlk kez 29 Haziran'da 2 bini aşan vaka sayısı, o günden bu yana aynı günlük ortalamada seyrediyor.

7,6 milyonluk kentte 1 Temmuz'da göreve gelen Baş Yönetici John Lee, bugün yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede merkezi yönetimin çerçevesini çizdiği "dinamik sıfır vaka" politikasını izlemeyi sürdüreceklerini, kayıtsızlığa kapılmayacaklarını belirterek "virüsle birlikte yaşamaya" yönelik herhangi bir strateji değişikliği ihtimalini dışlayan tutum takındı.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Çin'de yılbaşından bu yana Omicron varyantının "BA. 2" ve "BA. 2.2." alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle başta ülkenin Şanghay ve Hong Kong gibi gelişmiş büyük şehirler olmak üzere çok sayıda şehirde kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları uygulanmıştı.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tabloda, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştüğü gözleniyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.