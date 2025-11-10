Haberler

Çin'de Altın Üretimi Yüzde 1,39 Arttı, Tüketim Yüzde 7,95 Düştü

Çin'de altın üretimi, 2023'ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,39 artışla 271,78 tona ulaştı. Ancak altın tüketimi yüzde 7,95 düşerek 682,73 tona geriledi. Mücevherat tüketimi ciddi bir azalma gösterirken, külçe alımları artış gösterdi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'de altın üretimi yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,39 artarak 271,78 tona yükseldi.

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre, ocak-eylül döneminde Çin pazarındaki altın tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,95 azalarak 682,73 tona geriledi.

Bu dönemde altın mücevherat tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 düşüşle 270,04 tona düşerken, altın külçe ve sikke tüketimi yüzde 24,55 artışla 352,12 tona çıktı. Endüstriyel ve diğer kullanımlara yönelik altın tüketimiyse yüzde 2,72 artışla 60,58 ton oldu.

Birlik, farklı altın ürün segmentlerinin söz konusu dönemde performanslarının farklılık sergilediğini belirtti. Hafif ve yüksek katma değerli mücevherat, tüketicilerin güçlü ilgisini çekmeye devam ederken, artan jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin altının güvenli liman konumunu güçlendirmesiyle külçe alımları da güçlü seyrini sürdürdü.

Elektronik ve yeni enerji gibi sektörlerin hızlı büyümesinin endüstriyel altın talebini desteklediği ifade edildi.

Birlik, altın dayalı borsa yatırım fonlarının da bu dönemde güçlü bir büyüme ivmesi kaydettiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
