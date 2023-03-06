Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı Oldu Güncel Haberler CHONGZHOU, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongzhou'da ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kanola bitkisi tarlalarının tadını turistler çıkardı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasını ziyaret eden turistler görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua) CHONGZHOU, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongzhou'da ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kanola bitkisi tarlalarının tadını turistler çıkardı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasını ziyaret eden turistler görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasında dinlenen turistler, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasını ziyaret eden turistler görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasında çiçeklere dokunan bir çocuk, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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