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Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı Oldu

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Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı Oldu

CHONGZHOU, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongzhou'da ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kanola bitkisi tarlalarının tadını turistler çıkardı.

Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasını ziyaret eden turistler görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

CHONGZHOU, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongzhou'da ilkbaharın gelmesiyle çiçek açan kanola bitkisi tarlalarının tadını turistler çıkardı.

Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasını ziyaret eden turistler görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasında dinlenen turistler, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı OlduHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasını ziyaret eden turistler görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Çin'de Altın Sarısı Kanola Tarlaları Turistlerin İlgi Odağı OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chongzhou kentine bağlı Daoming kasabasındaki bir kanola tarlasında çiçeklere dokunan bir çocuk, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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