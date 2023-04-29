Çin'de Altın İşletmelerinin Üretimi İlk Çeyrekte Pandemi Öncesi Seviyelere Döndü

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in altın işletmelerinin üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde toparlanmayla pandemi öncesi seviyelere dönüş yaptı.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in altın işletmelerinin üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde toparlanmayla pandemi öncesi seviyelere dönüş yaptı.

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre Kovid-19'un etkilerinin azalmasıyla büyük altın işletmelerinin işlettiği yurtiçi madenlerin altın üretimi, ilk çeyrekte yaklaşık 32,72 tona ulaştı. Bu miktar, ülkenin altın üretiminin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

Tüm dünyada merkez bankaları, ilk çeyrekte net altın alımlarını sürdürdü. Çin Merkez Bankası, 2022'nin Kasım ayından 2023'ün Mart ayına kadar beş ay üst üste altın rezervlerini artırdı. Çin Merkez Bankası, ilk çeyrekte altın rezervlerini toplam 57,85 ton artırmış oldu.

Birliğin verilerine göre Çin'in altı rezervleri, Mart ayının sonu itibariyle 2.068,38 tona ulaştı.