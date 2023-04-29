Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'de Altın İşletmelerinin Üretimi İlk Çeyrekte Pandemi Öncesi Seviyelere Döndü

Çin'de Altın İşletmelerinin Üretimi İlk Çeyrekte Pandemi Öncesi Seviyelere Döndü

Güncel Haberler

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in altın işletmelerinin üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde toparlanmayla pandemi öncesi seviyelere dönüş yaptı.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in altın işletmelerinin üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde toparlanmayla pandemi öncesi seviyelere dönüş yaptı.

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre Kovid-19'un etkilerinin azalmasıyla büyük altın işletmelerinin işlettiği yurtiçi madenlerin altın üretimi, ilk çeyrekte yaklaşık 32,72 tona ulaştı. Bu miktar, ülkenin altın üretiminin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

Tüm dünyada merkez bankaları, ilk çeyrekte net altın alımlarını sürdürdü. Çin Merkez Bankası, 2022'nin Kasım ayından 2023'ün Mart ayına kadar beş ay üst üste altın rezervlerini artırdı. Çin Merkez Bankası, ilk çeyrekte altın rezervlerini toplam 57,85 ton artırmış oldu.

Birliğin verilerine göre Çin'in altı rezervleri, Mart ayının sonu itibariyle 2.068,38 tona ulaştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title