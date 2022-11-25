Çin'de Altı Büyük Ticari Banka Emlak Piyasasını Canlandırmak İçin Anlaşma İmzaladı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de devlete ait altı büyük ticari banka, emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini kolaylaştırmak amacıyla yüksek niteliklere sahip gayrimenkul şirketleriyle anlaşmalar imzaladı.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de devlete ait altı büyük ticari banka, emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini kolaylaştırmak amacıyla yüksek niteliklere sahip gayrimenkul şirketleriyle anlaşmalar imzaladı.

Altı banka, başta gayrimenkul geliştirme, tüketicilere ipotek senedi, birleşme ve satın alma işlemleri, tedarik zinciri finansmanı ve tahvil yatırımları olmak üzere toplam tutarı 1 trilyon yuanı (yaklaşık 140,2 milyar ABD doları) aşan finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Çin gayrimenkul piyasasını canlandırmak için destek sağlayacak devlete ait altı ticari banka arasında; Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Tarım Bankası, Bank of China, Çin İnşaat Bankası, İletişim Bankası ve Çin Posta Tasarruf Bankası bulunuyor.

Çin Merkez Bankası ve Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Çarşamba günü bir kılavuz yayınlayarak ticari bankaları ihtiyatlı ve düzenli bir şekilde gayrimenkul projelerinin satın alınmasına yönelik kredi verme ve bu kredileri yönetmeye teşvik etti.