Çin'de Alçak İrtifa Ekonomisi Gelişiyor

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yeni ekonomik dinamiklerin itici gücü olan alçak irtifa ekonomisi, pek çok kişi tarafından gelişmekte olan stratejik bir endüstri olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda bu alanda hızlı teknolojik ve endüstriyel gelişmelere sahne olan Çin'de 1.000 metrenin altındaki hava sahası giderek daha fazla ekonomik faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Çin'in önde gelen bilişim ve iletişim teknolojileri şirketlerinin yanı sıra batarya, motor ve ilgili sektörlerdeki firmalar da alçak irtifa ekonomisine aktif olarak katılım gösteriyor. Bu durum, çeşitli sektörlerden yenilikçi unsurların alçak irtifa endüstrilerinde yoğunlaşmasını sağlıyor.