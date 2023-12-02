Çin'de Akut Solunum Yolu Hastalıklarının Nedeni Bilinen Patojenler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, ülkede bildirilen akut solunum yolu hastalıklarının nedeninin bilinen patojenler olduğunu ve yeni bulaşıcı hastalık tespit edilmediğini açıkladı.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, izleme sonuçlarına göre, ülkede bildirilen mevcut akut solunum yolları hastalıklarının hepsine bilinen patojenlerin neden olduğunu ve yeni virüs ya da bakterilerin yol açtığı yeni bulaşıcı hastalık tespit edilmediğini söyledi.

Fi, söz konusu açıklamayı, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında yaptı.