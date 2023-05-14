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Çin'de Akü Üretimi ve Kurulu Kapasitesi Nisan'da Artış Kaydetti

Çin'de Akü Üretimi ve Kurulu Kapasitesi Nisan'da Artış Kaydetti

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BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de akü üretimi ve kurulu kapasitesi Nisan ayında hızlı bir büyüme gösterdi.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de akü üretimi ve kurulu kapasitesi Nisan ayında hızlı bir büyüme gösterdi.

Çin Otomotiv Akü İnovasyon Birliği'ne göre akü üretimi Nisan ayında yıllık 38,7 artışla 47 gigavat saat olarak gerçekleşti.

Birlik, akü kurulu kapasitesinin ise Nisan ayında yıllık yüzde 89,4 artışla 25,1 gigawatt saate ulaştığını belirtti.

Çin'de yılın ilk dört ayında, 2022'nin aynı dönemine göre akü üretimi yüzde 28,7, akü kurulu kapasitesi ise yüzde 41 arttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 14 Mayıs Güncel Haberler

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