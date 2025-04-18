Çin'de Akıllı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Gemisi Faaliyete Geçti

QİNGDAO, 18 Nisan (Xinhua) -- 150 bin ton ağırlığında derin deniz akıllı su ürünleri yetiştiriciliği gemisi perşembe günü Çin'in doğusundaki liman kenti Qingdao'da teslim edilerek faaliyete geçti.

Gemide bulunan akıllı su ürünleri yetiştirme sistemiyle yılda 3.600 ton yüksek kaliteli balık üretilmesi hedefleniyor. Gemideki yetiştirme üniteleri, sarıağız balığı ve somon gibi değerli balık türlerinin yetiştirilmesine de olanak sağlıyor.