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Çin'de Akıllı Robot Sektörü Hızla Büyüyor

Çin'de Akıllı Robot Sektörü Hızla Büyüyor
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Çin'de akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2024 sonu itibarıyla 451.700'e çıkarken, sektörün toplam kayıtlı sermayesi 6,44 trilyon yuana ulaştı. 2023 yılına göre işletme sayısında yüzde 19,39 artış yaşandı.

BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'de akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2024 sonu itibarıyla 451.700'e ulaştı. Sektörün toplam kayıtlı sermayesi ise 6,44 trilyon yuana (yaklaşık 880 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi verilerine göre, akıllı robot sektöründeki işletmelerin sayısı 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 19,39 artarak, sektördeki gelişimin istikrarlı bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösterdi.

İdare'nin açıklamasına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i bilimsel araştırma ve teknik hizmetler, bilgi iletimi, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri ile toptan ve perakende sektörlerinde yoğunlaşmış durumda. Bu üç sektör, endüstrinin büyümesinde önemli bir rol oynuyor.

Ülkenin doğu bölgesi, coğrafi avantajları, güçlü Ar-Ge kapasitesi ve gelişmiş endüstriyel ekosistemi sayesinde, Çin'deki akıllı robot şirketlerinin yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapıyor.

Çin'in merkezi bölgelerindeki şirketler toplamın yüzde 15,33'ünü, kuzeybatı bölgelerindekiler ise yüzde 14,97'sini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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